O humorista Diogo Batáguas fez uso das redes sociais na noite desta quinta-feira, dia 10, para alertar os seguidores para um "esquema manhoso" de burlas no qual estão a ser utilizadas imagens de comediantes portugueses.

"ATENÇÃO, BURLA. Há para aí uns palhacinhos a usar grandes nomes da comédia (e também do Dário Guerreiro) para esquemas manhosos. Portanto, se virem algum perfil meu a sortear ou oferecer seja o que for, é peta. Não dou nada a ninguém", lê-se na publicação que realizou no Twitter.

Esta denuncia surge na sequência do pasteleiro Marco Costa ter chamado a atenção dos seguidores para a mesma situação. Leia Também: Imagem de Marco Costa usada para burla