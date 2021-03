Na manhã desta quarta-feira, Diogo Amaral divertiu os seguidores da sua página de Instagram com uma memória da infância. A imagem destacou-se pelo facto de estar vestido com uma t-shirt do Sporting, mas desengane-se se pensa que o ator é adepto do clube dos leões.

O artista aproveitou a publicação precisamente para contar uma curiosidade sobre o assunto: "O meu pai queria muito que eu fosse do Sporting, não aconteceu".

Pela caixa de comentários, muitos foram os seguidores que reagiram com humor às palavras do ator. Veja abaixo.

