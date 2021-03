Diogo Amaral terminou a semana com uma divertida imagem nas redes sociais na qual aparece no banho em modo "ninja da espuma", como afirmou na legenda da mesma.

A foto mostra o artista com a cara repleta de espuma e foi captada pelo filho mais velho, Mateus, de seis anos.

O menino, recorde-se, é fruto do relacionamento passado com Vera Kolodzig. O ator é ainda pai de Oliver, de um ano, da relação também já terminada com Jessica Athayde.

