Com o bom tempo e com Portugal a começar a desconfinar, Jessica Athayde e Diogo Amaral decidiram ir com o filho à praia, como mostraram aos seguidores no Instagram.

Sem ninguém por perto, ambos os atores desfrutaram de bons momentos com o pequeno Oliver, que vai completar dois anos em junho.

Na rede social foram destacadas algumas fotografias, imagens que pode ver na galeria.

