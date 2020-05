Diogo Amaral reconciliou-se com Jessica Athayde, mãe do seu segundo filho, Oliver do Amaral. Já vivem juntos, ao contrário do que sucedeu quando namoraram pela primeira vez, mas ainda não partilham fotografias dos dois nas redes sociais, apesar de terem publicado fotografias tiradas no mesmo espaço, como pode comprovar de seguida. De acordo com a edição desta semana da revista de televisão TV 7 Dias, já nas bancas, o ator e a atriz estão a dar uma nova oportunidade ao amor e já não se largam.

O guarda da telenovela "Terra brava", exibida pela SIC, mudou-se para a nova moradia da amada, em Cascais. Nas redes sociais, tem partilhado vários momentos com a família da atriz. A TV 7 Dias fotografou-o a passear o filho mais novo e o sobrinho de Jessica Athayde, na companhia do cão da artista. "Foi, sem dúvida, o maior amor que eu já tinha sentido. E senti que era para a vida toda. Mas não foi", lamentou Diogo Amaral, após a separação, no documentário que fez durante a gravidez da atriz da TVI.

