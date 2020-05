A mãe tocava piano, o pai cantava e a filha cedo percebeu que queria ser artista. Lauryn Noelle Hill, que faz hoje 45 anos, nasceu a 26 de maio de 1975, em Newark, na Nova Jérsia, nos EUA. "Haviam tantos discos lá em casa. Eu estava sempre rodeada de música", admitiu a cantora, compositora e rapper norte-americana, que ganhou fama e mediatismo com o grupo de hip hop Fugees, após o lançamento do disco "The score", em 1996, que vendeu quase 10 milhões de cópias em todo o mundo.

Apesar do êxito, a banda terminaria no ano seguinte e a artista iniciava uma carreira a solo com o álbum "The miseducation of Lauryn Hill". Em novembro de 1998, foi acusada de plágio pelo coletivo de músicos New Ark. Irritada e envergonhada, afastou-se durante três anos. Em 2001, os seus maiores receios confirmaram-se. Em tribunal, foi condenada a pagar-lhes cinco milhões de dólares, cerca de quatro milhões e meio de euros. Em 2002, tentou o regresso, mas a fama nunca mais seria a mesma.

Em 2010, voltaria aos discos e às tabelas de venda, mas em 2012 voltaria ao banco dos réus devido a evasão fiscal e dívidas ao fisco. Em 2013, pouco depois de lançar o primeiro single oficial em mais de uma década, foi condenada a três meses de prisão efetiva e mais três meses de prisão domiciliária. Em 2015, voltaria aos concertos, que vai dando esporadicamente. "Não podemos planear a vida. A única coisa que podemos fazer é estarmos disponíveis para ela", admitiu a artista noutra ocasião.