Diogo Amaral recorreu à sua página do Instagram para destacar um dia especial. Este domingo, 8 de março, o filho mais novo, Oliver, completa nove meses de vida.

Para destacar este dia único, o pai 'babado' partilhou na rede social uma fotografia ternurenta de Jessica Athayde com o filho deitado no seu peito. "O Buda Peste nasceu há 9 meses", escreveu na legenda do registo.

Uma imagem que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs, que ficaram 'derretidos' com tanto amor.

Por sua vez, Jessica também marcou este dia especial junto dos seus seguidores.

