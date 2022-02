Na tarde desta quarta-feira, Diogo Amaral aproveitou para levar o filho mais velho, Mateus, a ver o pôr do sol à praia. Um programa bonito entre pai e filho que terminou de forma caricata após um pedido urgente do menino de sete anos.

"Fim de tarde bonito que acabou assim: Pai podemos ir para casa muito rápido porque eu estou aflito para fazer cocó", contou o ator ao partilhar uma série de fotos do pôr do sol.

Mateus nasceu do antigo relacionamento com Vera Kolodzig. Recorde-se que Diogo Amaral é ainda pai de Oliver, de dois anos, da relação com Jessica Athayde.

