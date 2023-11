Diogo Amaral celebrou 42 anos este domingo e festejou a data com uma pequena festa de aniversário, para a qual juntou família e amigos.

Já à noite, na sua conta no Instagram, partilhou um pequeno vídeo no qual aparece a soprar as velas, deixando uma mensagem de agradecimento a todos os que o felicitaram neste dia especial e em particular à companheira, Jessica Athayde.

"Não sou nada de celebrar o meu aniversário, mas este ano a Jessica incentivou-me a juntar um grupo de pessoas que tenho a sorte de chamar amigos para uma almoçarada incrível. Foi mesmo bom! Tenho a sorte de estar vivo, saudável e feliz, de ter uma família que amo muito e amigos que não me falham. Obrigada por terem comido o meu bolo de chocolate! Aos que foram e àqueles que perderam tempo do seu dia a desejar-me os parabéns, muito obrigado", começou por escrever o ator.

"Que felicidade fazer 42 e não 47 como diz a Célia! Que, by the way, faz com que eu seja uma pessoa melhor todos os dias. Deixo aqui um momento lamechas. Aproveitem muito aqueles que vos são importantes, nunca sabemos quanto tempo vamos andar por estes lados!", concluiu o ator, numa mensagem carinhosa dedicada a Jessica Athayde.

