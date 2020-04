Depois de ter passado duas semanas com o filho mais velho, o pequeno Mateus, o menino foi para a casa da mãe, Vera Kolodzig, e Diogo Amaral mudou-se temporariamente para junto de Jessica Athayde para ficar com o filho mais novo, Oliver. Uma nova rotina que foi adotada por causa da pandemia da Covid-19.

Neste momento o ator está longe de Mateus, de quem tem muitas saudades, como confessou aos fãs na manhã desta terça-feira. "Estou com o Oli tenho saudades do Mateus, estou com o Mateus tenho saudades do Oli", escreveu na sua página de Instagram.

Mas não ficou por aqui e antes de terminar, brincou: "Próxima vida fazer os filhos todos com a mesma mulher".

Leia Também: "O teu perfil é só o Oliver?": A resposta de Diogo Amaral