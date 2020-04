Como pai 'babado' que é, são muitas as fotografias que Diogo Amaral partilha dos filhos, Mateus, fruto do anterior relacionamento com Vera Kolodzig e ainda de Oliver, da sua relação com Jessica Athayde.

Ora, tal como o próprio ator o sublinhou, recentemente foi questionado sobre isto.

"Hoje disseram-me: 'O teu perfil é só o Oliver!?!' Respondi: 'E o Mateus! O meu perfil é só o Oli e o Mateus desde que este filme começou, é a minha vida, tem sido a minha vida: o Mateus e o Oli'", começa por relatar.

"É verdade que a minha vida é sempre o Mateus e o Oliver, mas também é o Lobo, o meu trabalho, os meus amigos, a minha família, desporto, as coisas que gosto de fazer e mais coisas, outras coisas", sublinha.

"Agora não, agora estas coisas estão à distância e tenho dedicado o meu tempo e a minha atenção em exclusivo aos meus filhos. Está tudo certo! É o que tem de ser!", completa.

Leia Também: "É a delícia do Instagram!": Filho de Diogo Amaral conquista fãs