Jessica Athayde e Diogo Amaral foram pais do pequeno Oliver há precisamente cinco anos. A data, como seria de esperar, foi destacada no Instagram.

Na véspera, a atriz gravou um vídeo onde recordou o seu último dia da gravidez e desfrutou de um jantar na cama.

"Acabei de dizer ao Diogo que quero jantar na cama, já vesti o pijama. Quero que ele traga o jantar à cama porque há cinco anos, a esta hora, eu estava uma vaca obesa com dores, a passar mal, a vomitar e acho que está no meu direito agora no aniversário do Oli, que no fundo também é o aniversário do meu corpo, das minhas hormonas, de tudo o que se passou", disse Jessica Athayde.

Já este sábado, Diogo Amaral recordou um vídeo antigo do filho mais novo e escreveu: "O meu Oliveira faz hoje cinco anos".

Nas stories, o ator publicou ainda um vídeo gravado durante a festa em que aparece a 'acarinhar' Jessica Athayde. "Parabéns, mamã", diz. Veja na galeria.

De recordar que além de Oliver, Diogo Amaral é também pai de Mateus, fruto da relação anterior com Vera Kolodzig.

