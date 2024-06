Diogo Amaral esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos esta segunda-feira, dia 3 de junho, no 'Dois às 10', da TVI, e acabou por revelar a data do casamento com Jessica Athayde.

Após Cristina Ferreira perguntar sobre a data, o ator respondeu: "Não sei se se pode dizer que é 30 de novembro".

"Não, não se pode dizer, mas é 30 de novembro", acrescentou Cláudio Ramos. Veja aqui.

