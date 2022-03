A nova novela da SIC, 'Por Ti', acabou de estrear e tem como protagonistas os atores Lourenço Ortigão e Filipa Areosa.

Diogo Amaral, que também faz parte do elenco, decidiu brincar com a capa da novela e substituiu a imagem de Filipa Areosa pela sua imagem. Montagem que não resistiu em partilhar no Instagram, tendo ainda identificado Daniel Oliveira na brincadeira.

"O cartaz que a nossa novela devia ter e o cartaz que ela tem! Porque há coisas que tem de ser ditas! Fica a dica, Daniel", disse. Veja o resultado da montagem e as reações à mesma:

