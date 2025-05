Quem disse que a vida de casado é aborrecida? Diogo Amaral prova precisamente o contrário ao fazer nas redes sociais diversas partilhas nas quais brinca com Jessica Athayde, com quem deu o nó em novembro do ano passado.

Ainda esta quinta-feira, dia 8, o ator fez uma publicação no Instagram na qual descreve - através de memes - o humor da Jessica Athayde, que carinhosamente trata como Célia.

"Quem sabe se este não será o meu último post, ou o post que dita o nosso divórcio… Só o futuro o dirá. Conselho de amigo, não envies isto para a tua Célia", escreve em tom de brincadeira.

Ora veja: