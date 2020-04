Este fim de semana, Diogo Amaral não ganhou para o susto em relação ao seu 'cãopanheiro', Lobo. O artista contou o sucedido através de uma publicação na sua conta de Instagram na qual começa por relatar: "Ontem o Lobo mediu mal um salto no jardim e magoou-se numa pata. Fiquei de coração apertado e sem saber como ia resolver o problema. O mundo está em estado de emergência e eu estou sozinho em casa com o Mateus e com o Lobo".

Entretanto, aproveitou para evidenciar a competência da SOS Animal, que desde logo se mostrou pronta para ajudar.

"Um enfermeiro foi buscar o Lobo ao meu carro, de luvas e máscara e não me deixaram sair porque estava com o Mateus. O meu filho de quatro patas vai ficar bem, felizmente", fez ainda saber.

