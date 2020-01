O ator foi entrevistado por Júlia Pinheiro. A conversa teve como temas dominantes a adição em drogas, a paternidade e as relações com as mães dos dois filhos, Vera Kolodzig e Jessica Athayde.

Foi emitida na tarde desta sexta-feira, na SIC, a entrevista de Diogo Amaral a Júlia Pinheiro. O ator abriu-se para revelações emotivas sobre a adição em drogas, que tornou pública em julho do ano passado, a paternidade e as relações com Vera Kolodzig e Jessica Athayde, mães dos seus dois filhos. No rescaldo da transmissão, fez questão de agradecer a onda de carinho que recebeu nas últimas horas. "Ontem foi um dia tão bom! Obrigado pelo AMOR. 'Para a frente e para cima'", escreveu na sua conta de Instagram. Leia Também: "A Jessica salvou-me a vida. Não estava aqui hoje se não fosse ela"