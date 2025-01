Diogo Alexandre foi, na noite Passagem de Ano, escolhido pelo público como o grande vencedor do 'Secret Story 8'.

Horas depois, o empresário marcou presença no programa especial de Ano Novo da TVI e revelou qual o destino que pretende dar ao cheque de 100 mil euros que arrecadou.

"Vai ser para me ajudar no meu projeto musical", contou, deixando Cristina Ferreira bastante surpreendida.

"Tu queres ser cantor?", questionou a comunicadora.

Diogo explicou que não pretende lançar-se no mundo da música enquanto intérprete, mas sim criar um estúdio musical com o seu parceiro de negócio, o músico Valete. O objetivo de ambos é criar uma espécie de 'academia de música' com o objetivo de formar artistas e lançar as suas carreiras.