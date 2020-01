Joana Marques decidiu pegar numa entrevista que Dina Aguiar deu a Cristina Ferreira, em 'O Programa da Cristina', da SIC, e comentou, com humor, a conversa na rubrica 'Extremamente Desagradável', na rádio Renascença.

Entre os excertos destacados por Joana Marques esteve o momento em que Cristina e Dina falaram sobre a frase que a jornalista da RTP tem por hábito dizer: “Até amanhã se Deus quiser”.

"Esta frase, eu ao dizer aquilo, a Dina está a dizer para verem o lado positivo, e a pessoa tem a capacidade de olhar para o lado positivo. Esta frase surgiu-me em casa, estava a acordar, até a escrevi...", disse na altura a jornalista ao falar da referida frase.

Ao ouvir as palavras de Dina, Joana disse, na brincadeira: "A frase surgiu e tomou nota? Essa frase já estava inventada, Dina. É como eu agora dizer que inventei o: 'Bom fim-de-semana'. Estava um dia em casa, lembrei-me e escrevi logo num bloco que era para não esquecer, aquilo estava foi genial. Depois aquilo pegou, as pessoas começaram a usar e agora é o que se vê".

Um comentário que não passou despercebido a Dina Aguiar. "Haja paciência. Já chega… não? Alguma vez diria ser a autora do ‘Até amanhã se Deus quiser’? Jamais! Aliás acho mesmo que é uma criação coletiva… ou melhor terá sido Deus o autor. Agora a frase final foi inspiração minha porque acredito que se formos positivos resolvemos melhor as nossas dificuldades. Depois como diz o povo… tristezas não pagam dívidas… as alegrias também não… mas enchem-nos a alma", respondeu numa publicação feita no Facebook, como cita a imprensa nacional, que entretanto já não se encontra disponível.

