Aos 55 anos, Diego Simeone recebeu uma das notícias mais felizes da sua vida. O treinador do Atlético de Madrid prepara-se para ser avô pela primeira vez.

A novidade foi dada pelo filho do técnico, Gianluca, através de uma ternurenta partilha com a companheira, Eva Bargiela, na qual mostram as ecografias.

O bebé, já se sabe, será um menino.

De recordar que Diego é pai de cinco filhos - Giovanni, Gianluca e Giuliano (do seu primeiro casamento com Carolina Baldini) e de Francesca e Valentina, da atual relação com Carla Pereyra.

