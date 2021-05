Fátima Lopes esteve esta quarta-feira em direto no Instagram com a consultora Carina Meireles, para falar sobre dicas de poupança que podem ajudar as famílias a conseguir uma melhor gestão do dinheiro.

A apresentadora, mãe de Beatriz, de 21 anos, e Filipe, de 12 anos, conta que nunca deu aos filhos brinquedos demasiados caros e que sempre fez questão de lhes passar a importância de não ter gastos supérfluos.

Fátima garante que muitas vezes disse 'não' aos filhos por achar que estes não precisavam de determinada coisa ou que esta era, na sua opinião, demasiado cara.

Uma das dicas que adotou com Beatriz e que ainda aplica com Filipe prende-se com a lista de presentes. O menino tem de fazer no Natal uma lista com os presentes que gostaria de receber até 10 euros para dar aos avós, sendo que o valor dos presentes pode mudar consoante a disponibilidade financeira de quem os vai oferecer mas nunca ultrapassar aquilo que para a apresentadora é um valor razoável.

Outras das dicas prende-se com as idas ao supermercado. Fátima faz questão de dar aos filhos listas e dinheiro para que estes façam as compras para casa, mas realça sempre a importância de ambos olharem para o preço dos produtos que estão a comprar e trazerem aquele que é mais barato.

Por fim, Fátima Lopes considera "fundamental" que se desenvolvam jogos e atividades que ajudem os jovens a valorizar o dinheiro e a aprender a gerir as suas poupanças da melhor forma.

