Leonardo DiCaprio recorreu à sua conta de Instagram para lançar um alerta que tem como protagonistas os incêndios w os jovens em Portugal.

"Os jovens de Portugal estão a lutar contra poderosos governos europeus para proteger as suas terras e meios de subsistência, que foram destruídos por condições meteorológicas extremas, como [as que aconteceram em] Pedrógão Grande acima retratado, que foi devastado por incêndios florestais em 2017. Estes casos estão a ser ouvidos pelo tribunal dos direitos humanos.", começa por escrever o ator, que realizou o documentário 'From Devil's Breath' precisamente sobre o incêndio de Pedrógão, que matou 66 pessoas e fez mais de 200 feridos.

"No seu litígio climático, financiado por crowdfunding, estes jovens ativistas argumentam que a crise climática interfere com o seu direito à vida, ao respeito, e mesmo com o seu direito a não serem discriminados", prossegue, referindo que o objetivo destes jovens é "obrigar legalmente os governos a aumentar os cortes de emissões a nível local e internacional".

A publicação do artista no Instagram serve de mote mostrar como a "crise climática se tornou numa questão de direitos humanos", incentivando Leonardo DiCaprio os seus seguidores a informarem-se mais sobre esta luta.