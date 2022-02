Nos dias mais desgastantes, Lily Collins gosta de prevenir os efeitos do cansaço na pele e não dispensa um bom ritual de beleza - um momento no qual conta com a companhia do marido, Charlie McDowell.

O casal gosta de desfrutar de um 'beauty time' ao final do dia e, antes de adormecer, aplica máscaras faciais de tecido.

Na segunda-feira, Dia dos Namorados, o escritor assinalou a data nas redes sociais com várias fotos em que o casal aparece em momentos dedicados à beleza. Espreite na galeria.

