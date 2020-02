Pouco mais de um mês após a morte do pai, Isis Valverde celebrou o seu 33.º aniversário, data que foi comemorada na segunda-feira, dia 17 de fevereiro.

Neste dia especial, a atriz brasileira assinalou o momento na sua página do Instagram com uma fotografia do filho, o pequeno Rael, de um ano, que é para si o maior presente que a vida lhe deu.

"O meu presente, o meu ano novo, a minha alegria. Deus me deu a maior bênção, tu, meu lindo filho. Que comece meu ano com o pé direito. Seguimos a olhar para a frente", escreveu na rede social.

