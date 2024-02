Diana Nicolau tem-se aventurado pelo mundo e esteve no 'Dois às 10', da TVI, a falar de algumas das viagens que já fez.

Em conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, a atriz acabou por partilhar que já apanhou "muitos sustos", lembrando um episódio marcante que viveu no Brasil.

"Já apanhei um autocarro que foi sequestrado no Brasil por traficantes. Era uma viagem até ao Rio de Janeiro que ia demorar 12 horas e demorou 36. Não fazia ideia do que estava a acontecer", começou por recordar.

"Eles fizeram 'carjacking' ao autocarro, subornaram o motorista, entraram e pediram dinheiro a toda a gente. Na altura achava que era droga, mas não era. Era para tentarem trazer mercadorias do Paraguai para o Brasil. Eles só queriam que nós não abríssemos a boca e queriam espaço no autocarro para conseguirem meter as coisas deles. Não vi pistolas, mas pediram dinheiro a toda a gente, eram super agressivos, não faziam as paragens que era suposto fazer...", relatou, acrescentando ainda que "a sua sorte é que tinha tomado um calmante para dormir".

