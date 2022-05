No passado dia 16 de maio, Diana Monteiro disse adeus a Portugal para ir em busca do seu sonho na música. A artista foi viver para Miami, nos Estados Unidos, uma mudança que lhe trouxe inúmeros desafios a nível emocional.

A cantora falou sobre o assunto nas stories da sua conta de Instagram.

"Desde que estou em Miami, a parte mais difícil do meu dia tem sido quando me deito na cama… durante dia invade-me a adrenalina, a felicidade, a coragem. E à noite sinto as saudades, a ansiedade e o medo", começa por dizer.

"Somos todos feitos destes dois lados da moeda. Para ser forte, corajoso, audaz, ambicioso… É preciso saber lidar com todos estes sentimentos e aceitar que fazem parte do processo!", continua.

Entretanto, termina: "São 11h da noite em Miami, 4h da manhã em Portugal. Todos os que amo estão a dormir muito longe de mim. E eu já deitei umas lágrimas, mas amanhã seguimos fortes!".



© Instagram - Diana Monteiro

