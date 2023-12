O frio faz-se sentir um pouco por todo o país mas, quem vê o Instagram de Diana Monteiro, não pensa da mesma forma.

A cantora partilhou nas redes sociais algumas imagens onde surge numa praia, com um biquíni reduzido.

Já a antecipar alguns comentários, Diana Monteiro esclareceu: "O biquíni estava pequeno de propósito".

Veja na galeria as fotografias em causa.

Diana Monteiro, vale lembrar, volta aos palcos com as Just Girls já em 2024, no reencontro com as bandas 4Taste e D'ZRT.

Leia Também: O postal de Natal dos D'ZRT (que tem quase 20 anos!)