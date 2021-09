Diana Lucas aproveitou o fim do verão para uma radical mudança de visual. A cantora, irmã de Ivo Lucas, disse 'adeus' ao cabelo comprido e tem agora um penteado com um corte acima do ombro.

O resultado desta transformação surpreendente foi revelado nas redes sociais de Diana, onde a artista mostrou o antes e depois.

"Hora de mudar", pode ler-se na legenda do vídeo. Ora veja:

