Diana Chaves 'presentou' os seguidores com uma fotografia muito especial. A aproveitar os bons momentos com a família nestes dias quentes, a apresentadora da SIC captou uma fotografia em que aparece junto do noivo, César Peixoto, da filha de ambos, Pilar, e do enteado, Rodrigo.

Na legenda da fotografia, Diana Chaves apenas escreveu: "Quadro perfeito". Uma publicação que não passou despercebida aos olhos de César Peixoto, que não tardou a reagir. "Família linda", comentou.

Entre as reações dos seguidores, muitos foram os que não perderam a oportunidade de deixar uma carinhosa mensagem. Veja na publicação abaixo a referida imagem e todos os comentários.

