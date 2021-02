Este sábado, Diana Chaves embelezou as suas redes sociais com uma memória com significado especial. Trata-se de um registo fotográfico em que os pais aparecem a beijar-se.

"Mãe e pai", escreveu na legenda da imagem que deixou vários famosos de coração derretido.

Daniel Oliveira, Carolina Patrocínio, João Baião, Tânia Ribas de Oliveira, Dânia Neto e Sofia Cerveira foram algumas das caras conhecidas que não ficaram indiferentes à memória e correram à caixa de comentários para demonstrarem como ficaram enternecidos.

Diana Chaves, recorde-se, perdeu a mãe quando tinha 11 anos. A progenitora da atriz tinha 37 anos e lutava contra um cancro.

