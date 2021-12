Durante uma conversa com o Dr. Almeida Nunes e João Baião, no programa desta terça-feira, 21 de dezembro, do 'Casa Feliz', Diana Chaves partilhou qual era o seu "truque" para que a filha, Pilar, não recebesse demasiados presentes de Natal, algo bastante comum nesta época.

"Tenho um truque, pode parecer até estranho mas não quero saber, é aquilo que eu faço. Quando vejo que há presentes a mais não dou todos. Guardo uma parte para o aniversário, para uma ocasião especial", contou.

Recorde-se que Pilar é fruto do seu relacionamento com César Peixoto.

