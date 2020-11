Diana Chaves e a filha, Pilar, estiveram à conversa com César Peixoto através de uma videochamada, como a apresentadora destacou no Instagram.

Com o treinador do Moreirense infetado com Covid-19 e longe da família, as saudades apertam. Por isso, a única forma de ficarem mais próximos é recorrendo às videochamas, e foi o que fizeram.

O momento ficou registado numa imagem que foi depois partilhada na página de Instagram da apresentadora da SIC, esta terça-feira.

