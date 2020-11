Com César Peixoto infetado com o novo coronavírus, Diana Chaves fez uma pequena atualização sobre o estado de saúde de companheiro no início da emissão do programa 'Casa Feliz', da SIC.

Questionada por João Baião sobre como está o treinador do Moreirense, a apresentadora garantiu que este "está bem". "Tem alguns sintomas, mas está bem", frisou.

O técnico desportivo está em isolamento em Moreira de Cónegos, afastado da família, e por essa razão, Diana Chaves vai continuar a marcar presença no pequeno ecrã.

"Nós não estivemos juntos", esclareceu ontem, quando foi dada a notícia de que César Peixoto testou positivo.

