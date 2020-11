César Peixoto, que recentemente assumiu o comando técnico do Moreirense, está infetado com a Covid-19. Notícia que levou os espetadores a crer que Diana Chaves iria passar os próximos dias em isolamento profilático.

Porém, contra todas as expetativas, a atriz e apresentadora surgiu esta quinta-feira, dia 19, ao comando do programa 'Casa Feliz', da SIC.

Pronta a explicar o motivo pelo qual não precisou de ficar isolada, Diana Chaves afirmou logo no início do programa: "Nós não estivemos juntos".

"O César foi para Moreira de Cónegos", acrescentou ainda João Baião.

O assunto voltará a ser tema de conversa no decorrer do programa das manhãs da SIC, Diana contará com a ajuda de um médico para explicar a situação.

