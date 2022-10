Diana Baía Pinto atualizou esta sexta-feira, 21 de outubro, os seguidores do Instagram a respeito do tamanho da sua barriguinha de grávida. À espera do segundo filho, uma menina, a filha de Carla Baía e João Vieira Pinto fotografou-se de vestido justo diante do espelho.

"Botãozinho da felicidade", escreveu Diana no registo, captado durante uma viagem de elevador.

A bebé que está a caminho, recorde-se, junta-se ao pequeno Vicente. Os dois rebentos resultam da relação com Ricardo Silva Menezes.

© Reprodução Instagram/ Diana Baía Pinto

