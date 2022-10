Diana Baía Pinto anunciou durante o último fim de semana o sexo do segundo filho, uma menina. A novidade chegou de surpresa e deixou radiante a avó Carla Baía.

"E dez anos depois vou ser avó de mais uma menina. Tão feliz", declarou Carla Baía, que está atualmente grávida do terceiro filho.

Por seu turno, Carla Baía e o marido, Rahim Samcher, aguardam a chegada de um menino.

O bebé que está a caminho junta-se aos dois filhos mais velhos da ex-mulher de João Vieira Pinto, Tiago e Diana, ambos fruto do casamento com o antigo futebolista. Além do filho mais velho de Diana, Carla é avó por parte dos filhos de Tiago.

