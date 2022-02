Enquanto um dos casais maus duradouros entre as celebridades internacionais, e provando que o amor cresce com o passar dos anos, David e Victoria Beckham foram dos primeiros a assinalar nas redes sociais o Dia dos Namorados.

O antigo jogador de futebol começou a manhã com um declaração de amor dirigida às mulheres da sua vida, a esposa e a filha de ambos, a pequena Harper.

"Feliz dia dos namorados para às minhas meninas. Duas mulheres lindas e fortes", começou por declarar ao mostrar uma foto do início do namoro com a cantora das Spice Girls.

No que respeita à foto com a filha, David quis apenas lembrar a pequena, de 10 anos, que "o pai será sempre seu namorado".

Victoria Beckham, por seu turno, recordou uma fotografia cheia de significado. Trata-se de uma imagem captada há 24 anos, em 1998, precisamente no Dia dos Namorados e no dia em que o casal descobriu que estava à espera do primeiro filho em comum: Brooklyn.

"E continuas a ser o meu Valentim 24 anos depois", realça a designer.

David e Victoria Beckham são pais de quatro filhos, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: TVI confirma em direto morte da mãe de Mário Jardel