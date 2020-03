No Funchal com a família a cumprir o isolamento social perante a pandemia do novo coronavírus, Georgina Rodríguez não deixou passar em branco o Dia do Pai. Assim como várias figuras públicas, a companheira de CR7 também assinalou este dia especial nas redes sociais, tendo dedicado uma mensagem carinhosa ao craque português.

"Pela tua força e coragem, serás sempre o nosso herói. Por nos protegeres de noite e de dia, serás sempre o nosso anjo da guarda. Pelos momentos de alegria, será sempre o nosso amigo especial. Por esse amor tão grande que nos dás, pelo teu exemplo e apoio, serás sempre para nós o mais importante e o melhor homem. Amamos-te, papá", escreveu na legenda de uma fotografia de Cristiano Ronaldo onde este surge a seu lado e também na companhia dos quatro filhos.

Recorde-se que Georgina e o jogador são pais da pequena Alana Martina. CR7 é ainda pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

