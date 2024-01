O ambiente no 'Big Brother - Desafio Final' tem estado muito tenso e espera-se que mais logo, depois do 'Jornal Nacional', tudo fique ainda mais interessante.

Numa emissão especial, Cláudio Ramos irá ligar-se à 'casa mais vigiada do país' e anunciar o nome do concorrente mais votado neste momento e que, por isso mesmo, ficará de fora do leque de nomeados.

Bruno Savate, Miguel Vicente, Jandira Dias, Jéssica Galhofas e Leandro estão em risco de sair do jogo por decisão dos espectadores mas um deles vai respirar de alívio ao início da noite.

"Hoje é dia de salvação! Qual é o seu palpite? Não perca a emissão especial com Cláudio Ramos, depois do 'Jornal Nacional'", pode ler-se na mais recente partilha feita pela produção do programa nas redes sociais.

