A semana termina em festa para Bibá Pitta. O filho Salvador e o neto Duarte, filho de Maria Pitta Paixão, celebram os seus aniversários e a socialite não deixou a data passar em branco na sua página de Instagram.

"O meu querido filho faz 22 e o meu querido neto Duartinho faz 5 aninhos. Tio e sobrinho, padrinho e afilhado, juntos lá vão eles pela vida fora... cada um com o seu percurso mas sempre amigos e com a certeza que cuidarão um do outro se assim for preciso. Cuidar, amar, proteger e ajudar são palavras de ordem da nossa família e, apesar do Salvador estar fora, sei que estão sempre ligados pelo coração e eu agradeço", afirmou Bibá Pitta na legenda de uma fotografia do filho e do neto.

Recorde-se que Salvador mudou-se para Inglaterra para estudar em Oxford.

A socialite é ainda mãe de Maria, Tomás, Dinis e Madalena, frutos do casamento de mais de duas décadas com Fernando Gouveia.

