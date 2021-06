Luísa Barbosa revelou no final do ano passado que se separou do pai da filha, Francisco Beatriz. Desde então, a pequena Aura tem vivido entre a casa da mãe e do pai.

Este fim de semana foi a vez de Ricardo Beatriz ficar com a filha, momento que Luísa Barbosa destacou na sua página de Instagram, onde partilhou um desabafo.

"Dia de entregar a cria... e deprimir. Não tenho falado muito sobre isto por aqui, e não é que eu não goste de ter algum tempo para mim, tal como qualquer pessoa gosta... mas ter de me despedir da minha filha todas as semanas é uma m****", começou por escrever, falando de seguida da custódia da menina, que é dividida.

Apesar do fim da relação, Luísa e Ricardo mantêm uma boa relação com um interesse em comum: a filha.

"E sei que para o pai dela é igual. Nós temos sorte porque vemos a nossa filha sempre que queremos, continuamos a respeitar-nos e a tentar garantir que estamos presentes o mais possível. Mas é uma m****", acrescentou.

"Sei que tinha mais piada vir aqui falar do descanso e do tempo que tenho quando ela não está, mas hoje não me apetece. Em vez disso, vou ali enfardar hidratos de carbono e desligar o cérebro enquanto vejo uma série. Um grande abraço para todas as mães e pais separados que sentem o mesmo. Porque, não sei se já vos disse: é mesmo uma m****", rematou.

