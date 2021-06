A Rádio Comercial chegou à fala com Anitta e está a poucos dias de partilhar a conversa com os ouvintes. Será já na próxima terça-feira, 22 de junho.

Uma nota nas redes sociais da rádio sugere que a conversa vai ser emitida ao longo do dia, assim como a emissão de várias canções da artista, por muitos considerada a diva do funk.

"Terça, é dia de Anitta na Comercial! Falamos com esta Girl from Rio e mostramos a conversa, com a Ana Margarida do Carmo, ao longo da próxima terça-feira. Anitta em discurso direto e as músicas de um dos maiores nomes da música, em destaque terça-feira, ao longo do dia, na Rádio Comercial", lê-se na publicação.

