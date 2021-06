Anitta está a desfrutar de uns dias de descanso (e muita animação) em Punta Cana, na República Dominicana, na companhia de um grupo de amigos, de entre os quais se encontra o músico Fred de Palma.

A presença do cantor italiano deu nas vistas sobretudo depois de uma publicação em que Anitta destacou duas fotografias de ambos. "Estamos prontos para abalar a Itália novamente", afirmou na legenda da partilha.

No ano passado, Anitta e Fred de Palma lançaram a canção 'Paloma'. As palavras da artista deixaram assim no ar que a dupla se prepara para uma nova parceria musical.

