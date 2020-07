Completam-se esta quinta-feira, dia 24, dez anos desde que nasceu em Londres, no Reino Unido, a banda de sucesso One Direction.

Composto por Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan e Liam Payne, o grupo musical conquistara uma legião de fãs, que deixou de coração partido há precisamente dois anos ao anunciar uma pausa por tempo indeterminado.

Ficaram como grandes êxitos as canções 'Story Of My Life', 'Little Things' e 'One Way or Another'.

Esta quarta-feira, na véspera do aniversário da banda, a conta de Twitter do grupo foi atualizada com a notícia que de os fãs podem esperar novidades neste dia simbólico.

Recorde em dez imagens estes dez anos de história.

Leia Também: One Direction estão de volta? Publicação leva fãs à loucura