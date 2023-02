Cristina Ferreira reencontrou-se esta terça-feira, 14 de fevereiro, com duas pessoas muito importantes no seu caminho televisivo. O professor Alberto e Cifrão, ambos antigos jurados do programa 'Dança Com as Estrelas'.

"10 anos depois, vamos dançar. O que vivi no 'Dança Com as Estrelas' com o senhor Alberto e o Cifrão está na caixinha das minhas melhores memórias televisivas", começou por desabafar a apresentadora, que voltará a dançar com o professor numa performance especial que irá apresentar na gala de aniversário da TVI.

"Neste nosso reencontro de hoje não passou 1 dia, estava tudo ali. Ou quase, que dançar aos 45 já não é bem igual. O Cifrão diz que os meus passos estão melhores, o Alberto Rodrigues diz que ele já precisa de óculos. Está tudo certo, e igual. A dançar…", completou.

Às suas palavras, Cristina Ferreira juntou as imagens, agora disponíveis na galeria, que marcaram os ensaios de hoje.

