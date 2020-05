Como é de costume, Manuel Luís Goucha foi alvo dos mais diversos comentários na sua mais recente publicação do Instagram, muitos a abordar as mais recentes polémicas do reality show 'Big Brother'. O apresentador teve a oportunidade de responder a alguns deles, nomeadamente ao seguinte:

"Volte ao 'Big Brother', por favor. Devolva classe ao programa. Primeiro deixam entrar um concorrente 'TVI' que diz ser um pouco homofóbico e depois tentam dar cabo da vida de uma pessoa por algumas palavras infelizes. Realmente, o Hélder não tem classe e é ordinário com as mulheres, mas tem vida própria fora da TV", afirmou um seguidor.

A resposta do apresentador foi direta: "Nunca fiz o Big Brother".

Eis a publicação:

Leia Também: "Chamuscada": Ex-'Love on Top' insultada após criticar Hélder