Eliane, ex-concorrente do reality show da TVI 'Love on Top', foi alvo de insultos racistas depois de ter comentado (e criticado) as polémicas à volta dos concorrentes do 'Big Brother 2020', Hélder e Pedro Alves. Nas stories da sua conta de Instagram, a mesma mostrou uma mensagem com vários insultos racistas de que foi alvo, entre os quais era chamada de "chamuscada".

"Para vocês perceberem a importância da voz ativa nestes momentos. Vejam bem, o que a minha defesa aos direitos humanos deu. A partir do momento em que tu bates o pé, as baratas começam a sair todas debaixo do móvel. Sentem pena de um Hélder e de um Pedro Alves? A dita opinião deles que vocês consideram tão sagrada dá força a estes, é boca para lixo", afirmou Eliane.

