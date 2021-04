Amigos próximos de Meghan Markle revelaram ao jornal britânico Daily Mail que Meghan Markle se mostrou disposta a "perdoar" a família real pelo alegado comentário racista de que terá sido alvo quando ainda fazia parte do núcleo senior. A situação, se bem se recorda, foi relatada pela duquesa de Sussex durante a entrevista a Oprah Winfrey.

Meghan queria desta maneira "colocar as diferenças de lado" e seguir em frente, tendo em conta o momento delicado pelo qual a monarquia está a passar na sequência do falecimento do príncipe Filipe.

Angela Levin, conhecida comentadora real, criticou esta atitude da ex-atriz: "Se ela 'não queria ser o centro das atenções no funeral', disse aos amigos que 'adorava o príncipe Filipe' e que estava pronta para 'perdoar a família real', devia estar quieta", esgrimou.

"Estes três comentários mostram o seu comportamento paternalista e altivo. Não acredito neles", notou.

Recorde-se que Meghan Markle não irá estar presente no funeral do duque de Edimburgo que se realiza amanhã, dia 17 de abril, uma vez que não foi autorizada pelos médicos a viajar, na sequência da sua segunda gravidez.

