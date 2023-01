Júlia Palha voltou a deixar os seguidores rendidos ao deixar em evidência a sua beleza e elegância.

A atriz, no Instagram, partilhou uma imagem tirada no restaurante Seen, em Lisboa, onde esteve a jantar na noite desta sexta-feira, dia 27 de janeiro.

"Sexta à noite no meu sítio preferido", escreveu Júlia.

"Deusa", "wow", "tão linda" e "és perfeita" são exemplos de elogios deixados na caixa de comentários.

