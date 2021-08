Terminadas as férias em Punta Umbría, em Espanha, Ana Garcia Martins (mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce') dedicou palavras de carinho ao grupo de amigos que a acompanhou na viagem.

"Deste grupo de pessoas eu sou, claramente, a pior. A mais chata, a que mais refila, a que mais revira os olhos, a que mais responde torto, a que mais perde a paciência, a que mais manda vir com os putos", começou por escrever na legenda de uma fotografia de todos.

E continuou: "Citando o David Cristina, introduzido neste grupo pela primeira vez nestas férias, 'não faço ideia o que é que pessoas tão fixes fazem contigo'. Pois, eu também não. É porque eles são mesmo fixes. E boas pessoas. E altruístas. E com uma paciência infinita. E fazem-me rir como ninguém. E são daqueles amigos-mesmo-amigos que estão sempre lá, para o que der e vier (e já estiveram muitas vezes nestas últimas duas décadas). Tenho muito orgulho em todos eles, sobretudo por serem pessoas com um bom coração (ainda que envolto em algum colesterol, depois de tudo o que enfardaram ao longo desta semana)".

Em jeito de balanço, 'Pipoca' terminou o texto com palavras de carinho ao grupo, salientando o quão especiais foram os dias de férias. "As nossas férias juntos chegaram hoje ao fim e, apesar do meu extenso rol de queixas, já sinto uma pontadinha de saudades. Eu sei que nem sempre parece, mas gosto muito de vocês, assim por amor (menos do Davidinho, claro). E espero que continuem a gostar sempre de mim, mesmo que eu seja uma chata de merda. Que sou".

Recorde-se que David Cristina é autor do podcast 'Separados de Fresco' em conjunto com Ana Garcia Martins.

Leia Também: 'Pipoca Mais Doce' revela o que mais sente falta do casamento